«Хорошие планы»: Трамп раскрыл цель США на Кубе

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

По его словам, Вашингтон хочет помочь жителям республики.

США готовятся напасть на Кубу и свергнуть власть

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: США ставят целью сменить государственный строй на Кубе

Вашингтон намерен свергнуть действующий режим на Кубе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«У нас есть очень хорошие планы в отношении Кубы. Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — заявил глава государства.

Американский лидер подчеркнул, что хочет решить вопрос с Кубой после завершения конфликта с Ираном. Он добавил, что «предпочитает делать одно дело за другим».

«Мы разберемся с исламской республикой, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим (Кубой — Прим.ред.)», — сказал президент.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон своими действиями «хочет помочь» жителям этой страны.

В Белом доме неоднократно делали заявления о возможном падении Кубы, указывая на ее экономические проблемы. В апреле этого года Трамп уже говорил о планах сменить власть в республике после решения других задач. Кроме того, варианты с военной операцией рассматривают и в Пентагоне. При этом недавно Трамп заверил что не собирается конфликтовать с Гаваной.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Кубу угрозой безопасности США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
«Хорошие планы»: Трамп раскрыл цель США на Кубе
2:58
Журнал «Вокруг света» отметил 165-летний юбилей в петербургской Кунсткамере
2:46
Любимова: культура в России — это экономика, образование и мягкая сила
2:32
Прощупывают ситуацию: западные компании хотят вернуться в Россию
2:16
Финансовый щит России: экономические итоги второго дня ПМЭФ-2026
1:59
Лавров: Европа мешает усилиям США по украинскому урегулированию

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео