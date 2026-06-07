В США ракетой за 500 тысяч долларов сбили воздушный шар, приняв его за НЛО

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Истребитель F-16 разнес исследовательский объект бойскаутов спустя неделю после инцидента с китайским аэростатом.

В США сбили воздушный шар ракетой за 500 тысяч долларов

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

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Военно-воздушные силы США в 2023 году уничтожили дорогостоящей ракетой безобидный воздушный шар, запущенный бойскаутами в рамках научного проекта. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на экс-главу управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (AARO) Шона Киркпатрика.

«ВВС США 12 февраля 2023 года направили истребитель F-16 для противостояния, по всей видимости, „вторгающемуся“ объекту над озером Гурон, разнеся его вдребезги, вероятно, ракетой AIM-9 Sidewinder», — говорится в публикации.

По словам Киркпатрика, воздушный шар успел «восемь раз совершить кругосветное путешествие», прежде чем по нему был нанесен удар ракетой стоимостью в полмиллиона долларов.

Курьезный случай произошел всего через неделю после скандала с китайским шпионским аэростатом, который администрация Джо Байдена не решалась сбивать целых пять дней.

В издании также отметили, что нынешняя администрация Дональда Трампа периодически публикует видео якобы замеченных НЛО, на которых обычные предметы были ошибочно приняты за вражеские дроны Reaper.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нашли в новых документах Пентагона о НЛО и пришельцах.

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