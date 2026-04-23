Главу иркутского отделения «Яблока» задержали по подозрению в употреблении наркотиков

|
Мария Гоманюк
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главу иркутского отделения партии «Яблоко» Григория Грибенко задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, сотрудники ДПС остановили Грибенко и проверили его состояние. Инцидент произошел в начале апреля. Алкогольное опьянение не подтвердилось, однако тест на наркотические вещества занял несколько дней.

Собеседник уточнил, что анализ сдавался в частной клинике, так как Грибенко опасался, что официальный тест может выявить следы употребления запрещенных веществ за более длительный период.

Также сообщалось, что при задержании политик оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении Грибенко оформят административный протокол по статье об употреблении наркотических средств без назначения врача.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, суд вынес приговор бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о коррупции. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

