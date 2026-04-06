Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову

Чиновник и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Симоненкова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет строгого режима за взятки
Бывший глава Курской области Алексей Смирнов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Ленинский районный суд Курска не ограничился только сроком. Экс-чиновнику назначили штраф в 400 миллионов рублей, а также конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 миллионов рублей.
Вдобавок Смирнов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет — такое наказание фактически ставит крест на его политическом будущем.
История с задержанием тянулась с прошлого года. Алексей Смирнов был задержан 16 апреля 2025 года. Правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более миллиарда рублей.
По версии следствия, экс-глава региона и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье.
Речь идет о средствах, которые должны были защищать людей, а ушли в карманы чиновников.
Ранее 5-tv.ru писал о признании вины Алексеем Смирновым в деле о взятке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
66%
Нашли ошибку?