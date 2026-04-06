Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову

Чиновник и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье.

Экс-губернатор Смирнов получил 14 лет колонии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Симоненкова

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет строгого режима за взятки

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ленинский районный суд Курска не ограничился только сроком. Экс-чиновнику назначили штраф в 400 миллионов рублей, а также конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 миллионов рублей.

Вдобавок Смирнов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет — такое наказание фактически ставит крест на его политическом будущем.

История с задержанием тянулась с прошлого года. Алексей Смирнов был задержан 16 апреля 2025 года. Правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более миллиарда рублей.

По версии следствия, экс-глава региона и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье.

Речь идет о средствах, которые должны были защищать людей, а ушли в карманы чиновников.

Ранее 5-tv.ru писал о признании вины Алексеем Смирновым в деле о взятке.

6 апр
В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева
2 апр
«Нет жизненного ресурса»: экс-губернатор Курской области назвал срок в 15 лет слишком суровым
2 апр
Старовойт и Смирнов получили взятки на 130 млн рублей с оборонных проектов
2 апр
Экс-губернатор Курской области Смирнов признал вину по делу о взятках
1 апр
Эффект новой мРНК-вакцины против рака станет заметен через три месяца
30 мар
СК России представит доклад о смерти подростка от инсульта под Курском
26 мар
Корреспондент «Известий» стал лауреатом премии «Золотое перо России»
25 мар
Путин: Киев пытается обменивать мирных жителей Курской области на боевиков ВСУ
22 мар
Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
12 мар
«Наш союзник»: в Москве показали фильм о помогавших России военных из КНДР
Последние новости

18:14
«Забыли историю»: Захарова упрекнула Германию в стремлении к военному лидерству
18:04
Герой России Людмила Болилая стала участником предварительного голосования «Единой России»
18:00
Рейсы в 43 страны: куда можно улететь без пересадок из России в 2026 году
17:53
Звезду «СашиТани» Валентину Рубцову внесли в базу украинского «Миротворца»
17:46
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
17:30
Мишустин сообщил о включении лечения онковакцинами в программу ОМС

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
«Шахта полностью обесточена»: горняков в ЛНР вывели из опасной зоны после удара ВСУ
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео