Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову

Экс-губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет строгого режима за взятки

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ленинский районный суд Курска не ограничился только сроком. Экс-чиновнику назначили штраф в 400 миллионов рублей, а также конфисковали сумму полученных взяток в размере свыше 20 миллионов рублей.

Вдобавок Смирнов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение десяти лет — такое наказание фактически ставит крест на его политическом будущем.

История с задержанием тянулась с прошлого года. Алексей Смирнов был задержан 16 апреля 2025 года. Правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более миллиарда рублей.

По версии следствия, экс-глава региона и его бывший заместитель похитили деньги, выделенные государством на строительство фортификационных сооружений в курском приграничье.

Речь идет о средствах, которые должны были защищать людей, а ушли в карманы чиновников.

