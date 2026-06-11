«Рюмка водки — круто!» — Анжелика Агурбаш рассказала о своей любви к алкоголю

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 71 0

Артистка уважает людей, которые придумал спиртное для разумного потребления.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анжелика Агурбаш пьет исключительно качественные алкогольные напитки

Певица и актриса Анжелика Агурбаш заявила, что положительно относится к хорошему алкоголю в умеренных количествах. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Алкоголь — это святое», — высказалась Агурбаш.

Как пояснила певица, она имеет в виду не чрезмерное употребление спиртного, а качественные напитки в небольших порциях. Артистка отметила, что всегда с уважением относилась к тем, кто придумал алкоголь для разумного.

«Я всегда говорила: дай бог здоровья тому человеку, который придумал алкоголь в правильных, хороших пропорциях», — заявила она.

Агурбаш добавила, что ценит разные напитки, если они уместны и употребляются понемногу. В качестве примера она привела красное вино, виски и водку.

«Глоток хорошего красного вина. Либо глоток виски, рюмка холодной водки — это же просто круто!» — эмоционально заметила артистка.

При этом певица подчеркнула, что для нее важны именно качество и мера, а не сам факт употребления спиртного.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, звезда сериалов «Папины и дочки» и «Король и Шут», актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
За городом рисков не меньше: как обезопасить домашних животных на даче
14:08
Замглавы МИД РФ разъяснил послам ЕС позицию России на переговорах по Украине
14:06
Песков пожелал скорейшего выздоровления Набиуллиной
14:00
Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»
13:59
Радиостанция «Судного дня» повторила загадочное слово спустя почти пять лет
13:54
«Три кота» выпустили футбольную мобильную игру к Чемпионату мира

Сейчас читают

Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова
«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями
«Требуйте справки!» — Митя Фомин высказался о сексе
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео