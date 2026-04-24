Задержанный в больнице Дагестана намеренно напал на хирурга

Житель Дагестана, напавший на двух врачей в одной из больниц Махачкалы, признал, что действовал целенаправленно в отношении хирурга. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Мужчина на допросе заявил, что изначально планировал поговорить именно с хирургом, однако диалог вылился в конфликт. Он также отметил, что не собирался нападать на второго врача, а ножевые ранения получил лишь потому, что пытался помочь коллеге.

«Нанес ножевые ранения хирургу за то, что он задел маму. Я хотел к этому хирургу попасть именно и зашел в кабинет, он кушал. Нанес ему ножевые ранения в живот, шею, а второй мне не нужен был, но он начал, бросился на меня, и я на автомате и его ранил», — сказал задержанный.

В ведомстве подчеркнули, что под словом «задел» задержанный подразумевал отказ доктора оказать помощь его матери, которая месяц назад обращалась в больницу из-за проблем с почками. Однако он не знал, что женщине требовалась помощь других специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина ворвался в медицинское учреждение с ножом и нанес двум сотрудникам несколько ранений. Подозреваемым оказался 32-летний уроженец села Тлярата Гумбетовского района. Один из пострадавших врачей находится в критическом состоянии.

