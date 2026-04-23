Мужчина напал с ножом на врачей больницы в Дагестане

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 51 0

В ходе инцидента ранения получили два человека.

Нападение с ножом на врачей в Дагестане — новости, фото

В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей местной больницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице им. Вишневского. Ворвавшийся в здание мужчина нанес двум сотрудникам клиники более двух колотых ранений. В результате нападения пострадали дежурные врачи, травматолог и хирург.

На место оперативно прибыли экстренные службы, нападавший задержан. Медработникам была оказана помощь, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство. Проводятся следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о кровавой бойне в Волгоградской области. В поселке Светлый Яр мужчина ранил свою жену и застрелил мужчину, которого считал ее любовником. В результате инцидента были забаррикадированы две школы и Волгоградский медико-экологический техникум (ВМЭТ).  

В местных пабликах сообщается, что жертвой нападения стал и случайный прохожий.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
Собянин рассказал о программах помощи ветеранам Великой Отечественной войны
22:52
Проекты НМГ стали финалистами Национальной премии интернет-контента
22:42
«Человек атомной энергии»: Игорь Прокопенко об Алексее Пиманове
22:37
Тысячи бактерий у лица: почему смартфон оказался грязнее унитаза
22:20
«Я думал, что умру»: медведь напал на искавшего пропавшую женщину пожарного
22:14
Мужчина напал с ножом на врачей больницы в Дагестане

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов
Скоро на свободу: сколько осталось сидеть Елене Блиновской
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео