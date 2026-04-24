«Расскажу про грабли»: актер Илья Носков познакомился с женихами дочери

Софье 20 лет, и она учится во французской школе искусств в Монпелье.

Актер Илья Носков: вместо наставлений для дочери — рассказ про грабли

Актер Илья Носков предпочитает вместо отцовских наставлений рассказывать 20-летней дочери про одни и те же грабли. Об этом он поделился в интервью 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

По словам Носкова, он уже знаком с несколькими потенциальными женихами Софьи. Он полностью доверяет дочери и не намерен ей устраивать «родительский террор». Наоборот — актер с удовольствием любуется ее разумностью, чувством юмора и самостоятельностью.

Про последнее звезда исторического детектива «Азазель» произнес с особой гордостью. Софья сама поступила во французскую школу искусств в Монпелье, и обучается в ней уже несколько лет.

«Я парочку знаю. Нет (замуж не собирается. — Прим. ред.). Я абсолютно ей доверяю, потому что я знаю, что она человек с юмором и творческий. Поэтому в этом смысле я с удовольствием только наблюдаю. Я ей говорю, что папа всегда рядом. Учить ничему не буду, но рассказать про грабли могу», — поделился отцовскими чувствами актер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Илья Носков планирует завести детей с молодой женой Полиной. По его словам, они с супругой всегда проводят время вместе, даже если у них совершенно разные графики и их разделяют километры.

24 апр
«Привыкла, но его отсутствие удивит»: Утяшева о хейте в свой адрес
24 апр
«Про тело знает все»: актер Илья Носков об удовольствиях жизни и молодой супруге
23 апр
«Брючки укоротил»: Кирилл Андреев о костюме от Игоря Матвиенко и стиле
18 апр
«Постарался повыделоваться»: как Миронов помог Диброву попасть в телеигру
18 апр
«Выйди на Тверскую!» — Волкова подсказала Алине Ян, куда сходить в ее наряде
17 апр
Быть шутом: Екатерину Волкову возмутил полуголый наряд одной из гостей ММКФ
17 апр
«Любовь — это не только гладить по головке»: Галич о воспитании детей
17 апр
«Вся в меня»: Любовь Толкалина о жизни дочери Марии
17 апр
«Жуткий деспот»: Павел Деревянко пошутил, что не щадит свою жену Зою Фуць
17 апр
«Не просто бывшая девушка Лепса»: Аврора Киба нашла новый способ прославиться
Сейчас читают

Водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Фильм, который не захотел ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео