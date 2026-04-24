«Расскажу про грабли»: актер Илья Носков познакомился с женихами дочери

Актер Илья Носков: вместо наставлений для дочери — рассказ про грабли

Актер Илья Носков предпочитает вместо отцовских наставлений рассказывать 20-летней дочери про одни и те же грабли. Об этом он поделился в интервью 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

По словам Носкова, он уже знаком с несколькими потенциальными женихами Софьи. Он полностью доверяет дочери и не намерен ей устраивать «родительский террор». Наоборот — актер с удовольствием любуется ее разумностью, чувством юмора и самостоятельностью.

Про последнее звезда исторического детектива «Азазель» произнес с особой гордостью. Софья сама поступила во французскую школу искусств в Монпелье, и обучается в ней уже несколько лет.

«Я парочку знаю. Нет (замуж не собирается. — Прим. ред.). Я абсолютно ей доверяю, потому что я знаю, что она человек с юмором и творческий. Поэтому в этом смысле я с удовольствием только наблюдаю. Я ей говорю, что папа всегда рядом. Учить ничему не буду, но рассказать про грабли могу», — поделился отцовскими чувствами актер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Илья Носков планирует завести детей с молодой женой Полиной. По его словам, они с супругой всегда проводят время вместе, даже если у них совершенно разные графики и их разделяют километры.

