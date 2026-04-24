«Привыкла, но его отсутствие удивит»: Утяшева о хейте в свой адрес

|
Мурад Устаров
Она также рассказала об обиде, которую испытала в юности после триумфа на Кубке мира по художественной гимнастике.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Московский международный кинофестиваль

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева заявила, что за годы карьеры настолько привыкла к хейту, что его отсутствие стало бы неожиданностью. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Я как будто бы за 20 лет карьеры привыкла к хейту. Я привыкла, что меня хейтят. Меня, наверное, даже удивит, когда этого не будет. Я скажу: «А что не так, что изменилось?», — сказала она.

Звезда призналась, что «великолепно» относится к пародиям, если они исполнены тонко и красиво. Ляйсан сообщила, что любит посмеяться над собой, когда это не уходит в прямые оскорбления. По ее словам, в этом вопросе необходимо соблюдать грань.

Утяшева также отметила, что в 16 лет испытала обиду из-за негативных комментариев в свой адрес после триумфа на Кубке мира по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что критика коснулась не только ее лично, но и национальную команду.

«Мне было очень больно, когда в YouTube были не совсем хорошие комментарии в сторону меня, в сторону сборной в целом. Это было обидно, когда ты пашешь по девять-десять часов в этом виде спорта с четырех лет и получаешь некорректную критику в свой адрес», — пояснила телеведущая.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала о травле в интернете из-за внешности и профессиональной деятельности. Она призвала поклонников не тратить свои силы и время на осуждение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
Последние новости

5:40
«Расскажу про грабли»: актер Илья Носков познакомился с женихами дочери
5:20
«Привыкла, но его отсутствие удивит»: Утяшева о хейте в свой адрес
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
4:36
«Про тело знает все»: актер Илья Носков об удовольствиях жизни и молодой супруге
4:15
Задержанный в больнице Дагестана намеренно напал на хирурга
4:00
Успех требует благодарности: китайский гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

