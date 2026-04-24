«Привыкла, но его отсутствие удивит»: Утяшева о хейте в свой адрес

Ляйсан Утяшева: отсутствие хейта удивит меня

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева заявила, что за годы карьеры настолько привыкла к хейту, что его отсутствие стало бы неожиданностью. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

«Я как будто бы за 20 лет карьеры привыкла к хейту. Я привыкла, что меня хейтят. Меня, наверное, даже удивит, когда этого не будет. Я скажу: «А что не так, что изменилось?», — сказала она.

Звезда призналась, что «великолепно» относится к пародиям, если они исполнены тонко и красиво. Ляйсан сообщила, что любит посмеяться над собой, когда это не уходит в прямые оскорбления. По ее словам, в этом вопросе необходимо соблюдать грань.

Утяшева также отметила, что в 16 лет испытала обиду из-за негативных комментариев в свой адрес после триумфа на Кубке мира по художественной гимнастике. Она подчеркнула, что критика коснулась не только ее лично, но и национальную команду.

«Мне было очень больно, когда в YouTube были не совсем хорошие комментарии в сторону меня, в сторону сборной в целом. Это было обидно, когда ты пашешь по девять-десять часов в этом виде спорта с четырех лет и получаешь некорректную критику в свой адрес», — пояснила телеведущая.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала о травле в интернете из-за внешности и профессиональной деятельности. Она призвала поклонников не тратить свои силы и время на осуждение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.