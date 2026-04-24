Трамп отверг идею ядерного удара по Ирану

Мурад Устаров
Он подчеркнул, что ни одна страна не имеет права применять этот вид оружия.

Ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Wh Tv/White House

Президент США Дональд Трамп исключил вариант использования ядерного оружия против Ирана. В беседе с журналистами в Белом доме он сообщил, что в этом нет необходимости.

«Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять», — заявил глава государства.

Он назвал вопрос насчет ядерного удара по исламской республике «глупым». Трамп также добавил, что ни одна страна не должна иметь права применять это оружие.

Ранее американский лидер по просьбе Исламабада продлил режим прекращения огня в конфликте с Ираном до тех пор, пока руководство этой страны не предоставит единое предложение по урегулированию. При этом армия США остается в боевой готовности, а морская блокада портов ИРИ продолжается. До этого Тегеран отказался от продолжения переговоров с Вашингтоном, заявив, что не видит перспектив в процессе.

