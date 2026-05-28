AP: Трамп поручил остановить расследование против временной главы Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа порекомендовала федеральным прокурорам в Майами отказаться от расследований в отношении уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Родригес находилась в поле зрения американского Управления по борьбе с наркотиками как минимум с 2018 года, однако официальных обвинений ей так и не предъявили.

В Минюсте США при этом заявили, что «в отношении Родригес не велось расследование, чтобы его прекращать». Однако собеседники агентства заявили, что власти фактически дали указание остановить любые возможные проверки, чтобы не помешать нормализации отношений с Венесуэлой.

«Всем сказали прекратить», — утверждает один из источников.

Reuters сообщало, что американские власти рассматривали возможность подготовки обвинений против Родригес для усиления давления на Каракас. По данным агентства, речь шла о предполагаемых коррупционных схемах и отмывании средств, однако позже Минюст США опроверг эту информацию.

