Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку

В Екатеринбурге врачи успешно извлекли стоматологическую отвертку из кишечника местной жительницы без хирургического вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Инцидент произошел после посещения горожанкой стоматолога, который провел ей процедуру протезирования зубов.

В какой-то момент медицинский инструмент попал в пищеварительный тракт женщины. Она обратилась за помощью в государственное учреждение, осознав, что не сможет справиться с возникшей проблемой самостоятельно.

В ходе диагностики врачи установили точное местоположение инородного тела. Отвертка располагалась в кишечнике.

Для решения задачи медики решили использовать малоинвазивный метод. Вместо операции была применена специальная эндоскопическая петля, с помощью которой инструмент аккуратно вытащили из организма.

Благодаря персоналу больницы процедура прошла успешно и без осложнений для здоровья пострадавшей.

Пациентку оперативно выписали из стационара, сейчас она уже находится дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.