Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку

|
Диана Кулманакова
Удалось обойтись без хирургического вмешательства.

Что делать если проглотил инородный предмет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге врачи успешно извлекли стоматологическую отвертку из кишечника местной жительницы без хирургического вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Инцидент произошел после посещения горожанкой стоматолога, который провел ей процедуру протезирования зубов.

В какой-то момент медицинский инструмент попал в пищеварительный тракт женщины. Она обратилась за помощью в государственное учреждение, осознав, что не сможет справиться с возникшей проблемой самостоятельно.

В ходе диагностики врачи установили точное местоположение инородного тела. Отвертка располагалась в кишечнике.

Для решения задачи медики решили использовать малоинвазивный метод. Вместо операции была применена специальная эндоскопическая петля, с помощью которой инструмент аккуратно вытащили из организма.

Благодаря персоналу больницы процедура прошла успешно и без осложнений для здоровья пострадавшей.

Пациентку оперативно выписали из стационара, сейчас она уже находится дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Убивает за сутки: врачи предупредили о распространении смертельной инфекции в России
18:13
Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище
18:07
Сын предпринимателей из Петербурга отдал мошенникам сейф с 55 миллионами рублей
18:00
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
17:58
Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью
17:45
Секреты найма: почему работодатели скрывают размер зарплаты в объявлениях

Сейчас читают

«Я просто ушел»: Егор Бероев высказался о своей свадьбе с 21-летней балериной
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Вышел четвертый сезон сериала «Извне»: что говорят критики и зрители о премьере

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео