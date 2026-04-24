«Азарт юности»: вышел новый мультсериал по вселенной «Очень странных дел»

Новый мультсериал по вселенной «Очень странных дел» вышел на Netflix

На платформе Netflix состоялась премьера анимационного спин-оффа популярного сериала под названием «Очень странные дела: Сказки 85-го». Об этом сообщает Yahoo Entertainment.

Мультипликационный проект, состоящий из десяти эпизодов, был представлен зрителям в четверг, 23 апреля. Сценаристом выступил Эрик Роблес, а исполнительными продюсерами стали создатели оригинального шоу братья Мэтт и Росс Дафферы.

По словам Росса Даффера, идея создания анимационной версии возникла одной из первых при обсуждении расширения киновселенной проекта.

«Здесь есть азарт юности, чувство того, каково это — быть ребенком и пускаться в столь захватывающие приключения. Но при этом сохраняется ощущение настоящей опасности и реальных ставок», — рассказал шоураннер Роблес.

Сюжет новой ленты разворачивается в январе 1985 года, заполняя временной пробел между вторым и третьим сезонами оригинального сериала.

Главные герои — Майк Уилер, Одиннадцать, Уилл Байерс, Лукас Синклер, Дастин Хендерсон и Макс Мэйфилд — сталкиваются с новой угрозой в заснеженном Хокинсе. История начинается с того, что некоему существу удается пробраться из Изнанки в наш мир до того, как Одиннадцать закрыла портал своими способностями.

Таинственная фигура в костюме химзащиты пытается уничтожить монстра с помощью огнемета. Однако выясняется, что чудовище способно регенерировать через распространение переливчатых зеленых спор. Теперь подросткам предстоит раскрыть паранормальную тайну, терроризирующую их родной город.

Важной особенностью проекта стала полная смена актерского состава озвучки, чтобы голоса соответствовали возрасту персонажей-подростков в 1985 году. Роль Одиннадцать озвучила Бруклин Дэйви Норстедт, Майка — Лука Диас, а Макс заговорила голосом Джоли Хоанг-Раппапорт.

К касту также присоединились такие известные актеры, как Роберт Инглунд и Джанин Гарофало.

Хронологически события мультсериала располагаются после зимнего бала в средней школе Хокинса. В общей временной шкале франшизы проект занимает место после первых двух сезонов, предшествуя летним событиям в торговом центре «Старкорт», показанным в третьем сезоне.

Все серии уже доступны для просмотра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.