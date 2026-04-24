Грибок-терминатор: НАСА нашло микроорганизм, способный выжить на Марсе

NYT: НАСА нашло микроорганизм, способный выжить на Марсе

Исследователи обнаружили вид грибка, который способен выдержать суровые космические условия и даже выжить на поверхности Марса. Это открытие ставит под угрозу протоколы стерилизации космических аппаратов и повышает риск непреднамеренного занесения земной жизни на Красную планету. Об этом сообщает New York Times.

Грибок, который не берут радиация и жара

Речь идет о грибке Aspergillus calidoustus. Один из его штаммов был обнаружен в помещениях НАСА — там, где собирают компоненты для марсианских миссий.

Ученые решили проверить его на прочность и подвергли серии испытаний, имитирующих космический полет и марсианскую среду.

Результаты поразили даже бывалых экспертов из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). Выживаемость этого штамма назвали «удивительной».

Споры грибка выдержали:

шесть месяцев хронического нейтронного излучения (как в открытом космосе) — выжила почти половина спор;

сухое тепло при 125 градусах — метод, используемый для стерилизации компонентов космических кораблей;

экстремальное ультрафиолетовое излучение и низкое атмосферное давление в условиях, имитирующих марсианскую поверхность;

агрессивный марсианский грунт (реголит), который, как ни странно, частично защитил споры, позволив им выжить при низком давлении.

Полностью уничтожить их удалось только при длительном воздействии экстремальной радиации в сочетании с низкими температурами.

Проблема стерилизации

Существующие протоколы стерилизации НАСА в основном нацелены на уничтожение бактерий. Aspergillus calidoustus оказался даже устойчивее Bacillus pumilus — эталонного микроорганизма, который НАСА использует для проверки эффективности своей очистки.

Ведущий автор исследования Атул М. Чандер подчеркнул, что речь идет об ответственном подходе к науке. Если роботизированные системы, исследующие Марс, не будут достаточно чистыми, они могут «заразить» планету земными микробами.

Ученый также добавил, что эта находка важна не только для космоса. Подобные организмы могут выживать при пастеризации и термической обработке.

Угроза для поисков инопланетной жизни

Открытие ставит перед астробиологами сложную этическую и практическую дилемму. Если марсоход когда-нибудь обнаружит жизнь на Марсе, у ученых не будет гарантии, что это не земной «засланец».

Даже если сами марсоходы стерилизуют, существует риск, что устойчивые споры уже находятся в них. Ученые, занимавшиеся исследованием, отказались напрямую отвечать на вопрос, могли грибок уже совершить путешествие на Красную планету.

