«Алло, любимая»: бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, впервые за долгое время созвонились с родными. Кадры их разговоров публикует Минобороны России.
Бойцы звонят женам, чтобы сообщить радостную новость и узнать, как дела дома. В трубках слышны голоса женщин, которые не в силах сдерживать эмоции.
«Алло, любимая, привет. Меня поменяли… Как дома? Как дочки? Слава богу, хоть услышал голос», — говорит один из бойцов.
Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих, взамен украинской стороне были переданы 193 боевика ВСУ. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.
Сейчас освобожденные военные находятся в Белоруссии. Им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11 апреля из украинского плена удалось вернуть 175 российских военнослужащих, а также последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Нашли ошибку?