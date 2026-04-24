«Алло, любимая»: бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, впервые за долгое время созвонились с родными. Кадры их разговоров публикует Минобороны России.

Бойцы звонят женам, чтобы сообщить радостную новость и узнать, как дела дома. В трубках слышны голоса женщин, которые не в силах сдерживать эмоции.

«Алло, любимая, привет. Меня поменяли… Как дома? Как дочки? Слава богу, хоть услышал голос», — говорит один из бойцов.

Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих, взамен украинской стороне были переданы 193 боевика ВСУ. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.

Сейчас освобожденные военные находятся в Белоруссии. Им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 11 апреля из украинского плена удалось вернуть 175 российских военнослужащих, а также последних семерых жителей Курской области, которых Киев удерживал незаконно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС