В Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

Мария Гоманюк
Почему в США хотят остановить членство Испании в НАТО

В Пентагоне рассматривают возможные меры в отношении союзников по НАТО, которые не поддержали американские действия против Ирана. Среди вариантов обсуждается даже приостановка членства Испании в альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, внутри ведомства также предложили пересмотреть позицию США по территориальным претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Такие идеи содержатся в служебной переписке, где выражено недовольство тем, что ряд стран отказались предоставить американской стороне доступ к базам и разрешение на пролет над Ираном.

Также рассматривается идея ограничить представителей некоторых стран в получении важных и престижных должностей в НАТО. Как отметил источник агентства, подобные меры должны стать сигналом союзникам и снизить, по мнению Вашингтона, ощущение превосходства со стороны европейских партнеров.

До этого газета Politico сообщала, что США составили перечень стран альянса, разделив их на условные категории в зависимости от уровня поддержки политики Вашингтона, включая позицию по Ирану. Американские власти оценили вклад союзников в коллективную безопасность и распределили его по уровням.

Кроме того, по данным Financial Times, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ партнеров поддержать военную операцию. Сообщалось, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он выразил недовольство позицией Франции, Испании и Италии, которые не согласились предоставить доступ к своим военным базам.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО не ожидает выхода США из Североатлантического альянса.

