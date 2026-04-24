В Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО
Внутри ведомства также предложили пересмотреть позицию США по территориальным претензиям Великобритании на Фолклендские острова.
Reuters: в Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО
В Пентагоне рассматривают возможные меры в отношении союзников по НАТО, которые не поддержали американские действия против Ирана. Среди вариантов обсуждается даже приостановка членства Испании в альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, внутри ведомства также предложили пересмотреть позицию США по территориальным претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Такие идеи содержатся в служебной переписке, где выражено недовольство тем, что ряд стран отказались предоставить американской стороне доступ к базам и разрешение на пролет над Ираном.
Также рассматривается идея ограничить представителей некоторых стран в получении важных и престижных должностей в НАТО. Как отметил источник агентства, подобные меры должны стать сигналом союзникам и снизить, по мнению Вашингтона, ощущение превосходства со стороны европейских партнеров.
До этого газета Politico сообщала, что США составили перечень стран альянса, разделив их на условные категории в зависимости от уровня поддержки политики Вашингтона, включая позицию по Ирану. Американские власти оценили вклад союзников в коллективную безопасность и распределили его по уровням.
Кроме того, по данным Financial Times, президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ партнеров поддержать военную операцию. Сообщалось, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он выразил недовольство позицией Франции, Испании и Италии, которые не согласились предоставить доступ к своим военным базам.
