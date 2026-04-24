В Волгоградской области затонула яхта бывшего депутата за 18 миллионов рублей

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Два года назад его признали виновным в мошенничестве.

Чья яхта затонула в Волгоградской области

В волгоградской области под воду ушла яхта бывшего депутата Андрея Анненко

В Волгоградской области ушла под воду яхта бывшего депутата городской думы от КПРФ Андрея Анненко. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По информации инсайдера, элитное моторное судно модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей, затонуло во время шторма на Волге. Инцидент произошел возле местного яхт-клуба «7 фунтов», который, предположительно, зарегистрировал на младшего брата экс-чиновника.

Как уточнил источник, вовремя непогоды яхту пришлось отвязать от пирса, иначе она потянула бы конструкции за собой на дно. Получив пробоину, судно полностью ушло под воду. Позже его остатки сильным течением вынесло на берег.

Андрей Анненко руководил комитетом Волгоградской городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству. Два года назад, в 2024-м, его признали виновным в мошенничестве. Прокуратура требовала для него лишения свободы на 2,5 года. Однако суд назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Последние новости

16:43
«Хруст был!» — Боня прикована к кровати из-за серьезной травмы
16:34
Похищенную в Мьянме россиянку спасли из рабства
16:34
Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
16:32
Новый мост вместе с мэром города обрушился во время церемонии открытия
16:23
Путин посетил выставку к 80-летию Жириновского в Москве
16:16
Захарова: Запад не может вооружать Киев и участвовать в мирных переговорах

Сейчас читают

Мемориал в память об Алексее Пиманове открыли у офиса телеканала «Звезда»
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео