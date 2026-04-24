В Волгоградской области затонула яхта бывшего депутата за 18 миллионов рублей

В волгоградской области под воду ушла яхта бывшего депутата Андрея Анненко

В Волгоградской области ушла под воду яхта бывшего депутата городской думы от КПРФ Андрея Анненко. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По информации инсайдера, элитное моторное судно модели Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей, затонуло во время шторма на Волге. Инцидент произошел возле местного яхт-клуба «7 фунтов», который, предположительно, зарегистрировал на младшего брата экс-чиновника.

Как уточнил источник, вовремя непогоды яхту пришлось отвязать от пирса, иначе она потянула бы конструкции за собой на дно. Получив пробоину, судно полностью ушло под воду. Позже его остатки сильным течением вынесло на берег.

Андрей Анненко руководил комитетом Волгоградской городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству. Два года назад, в 2024-м, его признали виновным в мошенничестве. Прокуратура требовала для него лишения свободы на 2,5 года. Однако суд назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

