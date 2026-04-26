Стрельба на приеме у Дональда Трампа в Вашингтоне: что известно

ФБР и Секретная служба продолжают расследовать стрельбу на приеме с Трампом

Первые выстрелы

Около 04:00 по московскому времени в США произошла стрельба на торжественном приеме ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента Дональда Трампа и первой леди Мелании в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Американский лидер и его супруга не пострадали.

Личность нападавшего и ход расследования

Сперва СМИ сообщили, что вооруженного дробовиком нападавшего ликвидировали ответным огнем. Позже выяснилось, что он получил ранение и был задержан. Перед этим он успел с близкого расстояния выстрелить в одного из силовиков, но тот выжил благодаря бронежилету.

Удалось установить личность преступника — это 31-летний темнокожий учитель Коул Томас Аллен из Торранса в Калифорнии. Мужчина имел при себе несколько единиц оружия.

Часть источников утверждала, что злоумышленник не принадлежит ни к какой политической партии. Однако, по неподтвержденной информации, он делал взносы в пользу противницы Трампа на президентских выборах Камалы Харрис.

Задержанный предстанет перед судом 27-го апреля. Правоохранители допрашивают его и обследуют его жилье.

Заявления Трампа

Дональд Трамп раскритиковал уровень безопасности отеля и добавил, что случившееся подчеркнуло необходимость планирования защиты при строительстве бального зала в Белом доме.

Также Трамп отметил, что подобное с ним «уже случалось». Кроме того, он предположил, что стрельба не связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

