Стрельба на приеме у Дональда Трампа в Вашингтоне: что известно

Сергей Добровинский
ФБР и Секретная служба продолжают расследовать нападение.

Фото: Reuters/Daniel Cole

Первые выстрелы

Около 04:00 по московскому времени в США произошла стрельба на торжественном приеме ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента Дональда Трампа и первой леди Мелании в отеле Washington Hilton в Вашингтоне. Американский лидер и его супруга не пострадали.

Личность нападавшего и ход расследования

Сперва СМИ сообщили, что вооруженного дробовиком нападавшего ликвидировали ответным огнем. Позже выяснилось, что он получил ранение и был задержан. Перед этим он успел с близкого расстояния выстрелить в одного из силовиков, но тот выжил благодаря бронежилету.

Удалось установить личность преступника — это 31-летний темнокожий учитель Коул Томас Аллен из Торранса в Калифорнии. Мужчина имел при себе несколько единиц оружия.

Часть источников утверждала, что злоумышленник не принадлежит ни к какой политической партии. Однако, по неподтвержденной информации, он делал взносы в пользу противницы Трампа на президентских выборах Камалы Харрис.

Задержанный предстанет перед судом 27-го апреля. Правоохранители допрашивают его и обследуют его жилье.

Заявления Трампа

Дональд Трамп раскритиковал уровень безопасности отеля и добавил, что случившееся подчеркнуло необходимость планирования защиты при строительстве бального зала в Белом доме.

Также Трамп отметил, что подобное с ним «уже случалось». Кроме того, он предположил, что стрельба не связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
Отпуск за копейки: как дешево путешествовать за границей — советы и лайфхаки
12:14
Радиоактивный урожай: что будет, если съесть «чернобыльские» продукты
12:00
Тайны Арарата: новые данные могут подтвердить реальность Ноевого ковчега
11:39
Серийный хищник? На Майкла Джексона обрушилась новая волна обвинений
11:20
Биологические часы женщин тикают: как забеременеть и родить после 35 лет
11:11
Стрельба на приеме у Дональда Трампа в Вашингтоне: что известно

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет
Редкое заболевание: бывшая гимнастка проснулась парализованной в приюте для бездомных

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео