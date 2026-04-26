Младше на 14 лет: Стас Пьеха закрутил роман со своим стилистом Полиной

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

У девушки, как и у артиста, есть сын.

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Стас Пьеха закрутил роман со своим стилистом Полиной Плехановой

Певец и телеведущий Стас Пьеха встречается со своей стилисткой 31-летней Полиной Плехановой. Об этом сообщили в программе на федеральном канале.

Пока внук Эдиты Пьехи официально не представил Полину. Но, как утверждает СМИ, пара проводит много времени вместе. Певец, которому в августе 2026 года исполнится 45 лет, часами сидит в примерочной, оценивая наряды возлюбленной. Ради нее он терпит шоппинг, хотя раньше уверял, что ненавидит ходить по магазинам. Еще Пьеха часто балует любимую подарками, в том числе заваливает ее роскошными букетами.

Полина Плеханова отвечает за стиль Стаса Пьехи почти год. Девушка часто появляется в социальных сетях музыканта: они снимают развлекательный контент. Кроме того, часто обмениваются лайками. Например, мужчина особое внимание уделяет ее снимкам в нижнем белье.

Известно, что Полина Плеханова родилась в Ярославле. До того как попасть в мир моды, она работала учительницей. Девушка была замужем. От этого союза у нее есть сын. Мальчику шесть лет. У Пьехи тоже есть 12-летний сын Петр. Он появился на свет, когда артист состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. В 2025 году Стас признался, что редко видится с наследником.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что происходит в личной жизни актера Марка Богатырева после развода с Татьяной Арнтгольц. Долгое время их считали идеальной парой.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
Отпуск за копейки: как дешево путешествовать за границей — советы и лайфхаки
12:14
Радиоактивный урожай: что будет, если съесть «чернобыльские» продукты
12:00
Тайны Арарата: новые данные могут подтвердить реальность Ноевого ковчега
11:39
Серийный хищник? На Майкла Джексона обрушилась новая волна обвинений
11:20
Биологические часы женщин тикают: как забеременеть и родить после 35 лет
11:11
Стрельба на приеме у Дональда Трампа в Вашингтоне: что известно

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет
Редкое заболевание: бывшая гимнастка проснулась парализованной в приюте для бездомных

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео