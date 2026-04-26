Младше на 14 лет: Стас Пьеха закрутил роман со своим стилистом Полиной

Стас Пьеха закрутил роман со своим стилистом Полиной Плехановой

Певец и телеведущий Стас Пьеха встречается со своей стилисткой 31-летней Полиной Плехановой. Об этом сообщили в программе на федеральном канале.

Пока внук Эдиты Пьехи официально не представил Полину. Но, как утверждает СМИ, пара проводит много времени вместе. Певец, которому в августе 2026 года исполнится 45 лет, часами сидит в примерочной, оценивая наряды возлюбленной. Ради нее он терпит шоппинг, хотя раньше уверял, что ненавидит ходить по магазинам. Еще Пьеха часто балует любимую подарками, в том числе заваливает ее роскошными букетами.

Полина Плеханова отвечает за стиль Стаса Пьехи почти год. Девушка часто появляется в социальных сетях музыканта: они снимают развлекательный контент. Кроме того, часто обмениваются лайками. Например, мужчина особое внимание уделяет ее снимкам в нижнем белье.

Известно, что Полина Плеханова родилась в Ярославле. До того как попасть в мир моды, она работала учительницей. Девушка была замужем. От этого союза у нее есть сын. Мальчику шесть лет. У Пьехи тоже есть 12-летний сын Петр. Он появился на свет, когда артист состоял в браке с моделью Натальей Горчаковой. В 2025 году Стас признался, что редко видится с наследником.

