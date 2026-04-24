Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью

Светлана Стофорандова

Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.

Ключевой темой обсуждения стала разработка дополнительных мер по борьбе с преступностью и предупреждению правонарушений в стране.

«Обсудим сегодня вопросы дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений в борьбе с преступность», — отметил российский лидер.

Основным докладчиком на заседании выступил Генеральный прокурор России Александр Гуцан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в начале апреля Путин также проводил рабочую встречу в режиме видеоконференции с постоянными членами СБ. Главной темой прошлого совещания стала борьба с финансированием терроризма и других преступлений. С докладом по ней выступал директор ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в России уже существует Комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, которую осенью прошлого года глава государства преобразовал из уже существовавшей до этого аналогичной структуры.

Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью
