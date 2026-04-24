Интернет-знакомый убил женщину и ее годовалого сына под Рязанью

Попытка найти отношения в сети обернулась кошмарными последствиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В поселке Кадом Рязанской области расследуют жестокое убийство 26-летней женщины и ее годовалого ребенка. О преступлении сообщил Следственный комитет России.

«В ночное время 23 апреля <…> в одном из домов поселка Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника 5-tv.ru, к женщине приехал мужчина, с которым она познакомилась в интернете. По предварительной информации, он прибыл из другого региона. Некоторое время они проводили вместе и распивали алкоголь.

Во время застолья мужчиной и женщиной произошел конфликт, предварительно, связанный с ревностью. По версии следствия, в какой-то момент гость схватил нож и напал на хозяйку, после чего убил и находившегося в доме ребенка.

Подозреваемого уже задержали. По имеющимся данным, ранее он был судим по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и мотивы нападавшего. Расследование продолжается.

