«Он оптимист»: адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

|
Евгения Алешина
Защита блогера ранее обжаловала приговор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Третьяков: Артем Чекалин ожидает результатов апелляции в СИЗО «Бутырка»

Осужденный на семь лет блогер и бизнесмен Артем Чекалин ожидает результатов апелляции в СИЗО «Бутырка». Его адвокат Константин Третьяков в разговоре с Super.ru рассказал о настрое подзащитного.

«Он нормально, оптимист, настроен дальше. Пускают (к нему. — Прим. ред.) пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешение», — сообщил юрист.

Блогера Артема Чекалина 13 апреля признали виновным в выводе денег за границу и посадили на семь лет. Также ему назначили штраф в размере 194 миллиона рублей. После вынесения приговора мужчину арестовали прямо в зале суда.

По данным следствия, Артем Чекалин и его бывшая супруга Валерия Чекалина (Лерчек), используя фальшивые документы, перевели за границу более 250 миллионов рублей. Во время разбирательства у Лерчек обнаружили рак четвертой стадии. В связи с этим дело в отношении нее приостановили. Сейчас она проходит лечение в московской клинике.

Сам Чекалин со своим приговором не согласен, его юристы обжаловали приговор. Блогер просил назначить ему условный срок, объяснив это тем, что ему нужно помогать тяжелобольной Валерии растить их общих детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек призналась, кто вложил деньги в ее новый бренд. «Инвестор» долгое время копил средства на собственный проект, но в итоге пожертвовал им.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

