Умеющая ходить по суше рыба с большой пастью напугала американцев

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Существо крайне прожорливо.

Рыба змееголов в Нью-Йорке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Змееголова с огромной пастью впервые заметили в Нью-Йорке

На территории штата Нью-Йорк в США впервые заметили змееголова, известного, как «рыба-франкенштейн». Об этом пишет New York Post.

Змееголов умеет ползать по суше и имеет огромную пасть. Он крайне прожорлив и запихивает в свою пасть все, что попадается на пути. Согласно законам штата, рыбаки обязаны убивать их на месте, как только увидят, и сразу сообщать в контролирующие организации.

Сотрудница департамента охраны природы штата Нью-Йорк Хайди О’Риордан отметила, что в Нью-Йорке у этих существ нет естественных врагов — они являются инвазивным видом (завоевывающим территорию силой). Также они способны дышать воздухом и могут перебираться из одного водоема в другой по суше.

Власти предполагают, что змееголов мог попасть в Лили-Понд из чьего-то аквариума. Ответственные организации уже принимают меры по защите от морского захватчика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выжить при встрече с морским хищником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Овощи этого не простят: что нельзя сажать рядом на огороде
9:30
«Канцерогенный эффект»: онколог рассказал, могло ли курение убить Чурсину
9:25
«Всё по возрасту и статусу»: Агурбаш выступила против погружения детей в мир роскоши
9:24
Умеющая ходить по суше рыба с большой пастью напугала американцев
9:22
Песков: возвращение Roblox в Россию— пример для зарубежных сервисов
9:16
Сотрудники ТЦК схватили жителя Одессы на пороге его дома

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
«Без этого никак в этом деле»: каким был Герой России Очир-Горяев
Волонтеры рассказали об останках, обнаруженных на месте поисков Усольцевых
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео