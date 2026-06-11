«Канцерогенный эффект»: онколог рассказал, могло ли курение убить Чурсину

Онколог Черемушкин: курение могло спровоцировать рак и ХОБЛ у Чурсиной

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла от рака, который с большой долей вероятности могло спровоцировать курение. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Актриса умерла в 84 года от продолжительной болезни. У нее было диагностировано сразу несколько серьезных заболеваний, в том числе злокачественная опухоль и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Эти недуги, по словам врача, могло спровоцировать курение. Пагубная привычка сопровождала Чурсину более 50 лет.

«Курение стоит на первом месте по канцерогенному эффекту для человека. По разным подсчетам, от 30 до 40% опухолевой патологии человека обусловлены курением», — уточнил врач.

Он добавил, что от этой вредной привычки страдают не только легкие. Значительный урон наносится и носоглотке, и гортани, и пищеводу. Все потому, что во время курения человек вдыхает раскаленный воздух с огромным (несколько тысяч) количеством канцерогенных веществ. А это провоцирует ожег слизистой и хроническое воспаление.

ХОБЛ тоже называют болезнью курильщика, заметил онколог. При этом недуге легкие перестают выполнять свою функцию, и человеку становится нечем дышать. Эта болезнь хоть и прогрессирует медленно, но со временем человек все равно будет вынужден носить с собой кислородный баллончик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной. Он отметил, что профессиональная биография артистки — это достойный пример для всех, кто решил связать свою жизнь с искусством.

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