«Всё по возрасту и статусу»: Агурбаш выступила против погружения детей в мир роскоши

Анжелика Агурбаш: нельзя дарить детям подарки не по возрасту и статусу

Певица и актриса Анжелика Агурбаш не балует своих детей айфонами и другими подарками не по возрасту и не по статусу. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS 2026.

«Самый главный принцип воспитания<…> Надо, чтобы все было по возрасту и по статусу. Нельзя не по возрасту покупать какие-то сумасшедшие телефоны, айфоны», — поделилась Агурбаш своим мнением.

То же самое касается элитной брендовой одежды, личных шоферов и охраны, частных вертолетов и других предметов роскоши, отметила певица. Все это разрушает детскую психику.

Дети Агурбаш живут и учатся в Европе, по ее словам, они вполне самодостаточны. Она подчеркнула, что никогда не «проталкивала» отпрысков за счет своего имени и сама не пиарилась на имидже заботливой матери. Ее дети живут своей жизнью.

«Я не напрягала их собой, своей публичностью и шоу-бизнесом. Это тоже сохранило их психику и восприятие правильное этого мира», — сказала Агурбаш.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анжелика Агурбаш перенесла свадьбу. Певица планировала выйти замуж 31 июля 2025 года, однако церемонию пришлось отменить.

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