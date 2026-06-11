Мошенники пугают россиян слухами об изменениях условий выдачи семейной ипотеки

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Аферисты предлагают оформить кредит на «старых» условиях.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Аферисты пугают россиян слухами об ухудшении условий выдачи семейной ипотеки и предлагают помощь в оформлении жилищного кредита на «старых» условиях.

Действуют мошенники по отработанной схеме. Они создают поддельные сайты агентств недвижимости с ценами заметно ниже рыночных. На портале размещают украденные фото реальных объектов. Аферисты требуют предоплату за несуществующие квартиры и исчезают после получения денег.

В Минфине подчеркивают: окончательные параметры семейной ипотеки пока не утвердили. О них объявят предположительно к июлю.

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