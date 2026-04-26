Стрельба произошла на мероприятии с участием Трампа в Вашингтоне

Давид Андриясов Журналист

По данным СМИ, стрелявшего ликвидировали.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Stanton Sharpe

Президент США Дональда Трампа с первой леди Меланией срочно вывели с приема ассоциации корреспондентов Белого дома после звуков, похожих на выстрелы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ужин прервали, гостей попросили покинуть зал после нескольких хлопков. К сцене, где находился Трамп, сразу вышли агенты Секретной службы с оружием.

«Стрелок убит после того, как Трампа эвакуировали с ужина в Белом доме», — сообщил телеканал.

При этом пресс-пул Белого дома со ссылкой Секретную службу заявил, что стрелявшего схватили.

На видео из соцсетей видно, как Дональд и Мелания Трамп резко отреагировали на странные звуки, затем к ним подбежали сотрудники охраны и вывели президента и первую леди.

Госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин, а также почти все остальные, пригнулись, прежде чем их вывели из зала. Гости, находившиеся в задней части зала, рассказали, что слышали звуки, похожие на четыре выстрела, прежде чем агенты Секретной службы ворвались в бальный зал, сообщил корреспондент NYT Стивен Нельсон.

Ранее ветеран армии США Шамар Элкинс застрелил семерых своих детей и еще одного ребенка в Луизиане. Еще десять человек получили ранения. 

