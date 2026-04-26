Трамп заявил о слабой защите отеля, где произошла стрельба на ужине с его участием

Давид Андриясов Журналист

Президент США увидел в инциденте аргумент в пользу строительства бального зала в Белом доме с учетом всех требований безопасности.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, заявив, что здание обеспечило недостаточный уровень безопасности.

Ранее Трамп вместе с первой леди Меланией срочно покинул отель Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после звуков выстрелов.

«Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание», — сказал он на пресс-конференции после мероприятия.

Президент также добавил, что инцидент со стрельбой на ужине с его участием подчеркнул необходимость строительства бального зала в Белом доме с учетом всех требований безопасности.

Кроме того, Трамп отметил, что при нападении пострадал один из сотрудников службы безопасности. Мужчину спас хороший бронежилет.

«В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сработал как надо. Я только что говорил с этим сотрудником, и он в отличном состоянии. Он в прекрасной форме», — добавил президент.

Главу Белого дома и его жену Меланию Трамп экстренно вывели с приема после того, как раздались звуки, похожие на выстрелы. Несколько хлопков. На мероприятии присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин. Ужин с корреспондентами прервали, гостей призвали срочно покинуть зал.

Позднее стало известно, что стрелявший был вооружен дробовиком. Предположительно, это 31-летний учитель из Калифорнии.

