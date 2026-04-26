Учитель месяца: установлена личность стрелявшего на приеме с Трампом

Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Подозреваемый был вооружен дробовиком, он успел выстрелить в агента Секретной службы.

Кто и почему пришел с дробовиком на ужин с Трампом

Вероятным стрелявшим на приеме с Трампом оказался учитель из Калифорнии

Раскрыта личность подозреваемого в стрельбе на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома, в котором принимал участие Дональд Трамп и первая леди Мелания. Предположительно, это 31-летний темнокожий учитель Коул Томас Аллен из Торранса в Калифорнии. 

Журналистка Эми Ричерт в X опубликовала фото Аллена, размещенное в 2024 году образовательной платформой C2 Education, предлагающей услуги репетиторства. На баннере указано, что в декабре 2024 года он был признан учителем месяца в округе Лос-Анджелес.

Одни источники утверждают, что Аллен зарегистрирован как лицо, не имеющее партийной принадлежности. Другие заявляют, что он делал пожертвования противнице Трампа в президентских выборах Камале Харрис.

Коул Томас Аллен. Х/Krieg2026

По информации, появившейся на портале Axios, подозреваемый был вооружен дробовиком и собирался прорваться через охрану американского лидера. Он успел выстрелить в одного из сотрудников Секретной службы, но тот не пострадал, его спасло защитное снаряжение. Сам нападавший получил ранение.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что стрелявшего задержали благодаря оперативным действиям Секретной службы и полиции. Как отметил президент, он озвучил подчиненным рекомендацию «продолжать шоу». Гости мероприятия будут следовать указаниям правоохранительных органов, когда вернутся на место его проведения.

Главу Белого дома и его жену Меланию Трамп экстренно вывели с приема после того, как раздались звуки, похожие на выстрелы. Несколько хлопков. На мероприятии присутствовали госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин. Ужин с корреспондентами прервали, гостей призвали срочно покинуть зал.

