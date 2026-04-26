Устал от шума и схватился за нож: стали известны подробности убийства женщины в Москве

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Почему на западе Москвы зарезали женщину

Фото: MAX/Столичный СК

Причиной покушения на дизайнера в Москве мог стать шум со стройки

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы, не был с ней знаком ранее. Как сообщил источник 5-tv.ru, причиной нападения мог стать постоянный шум со стройки, который мешал обвиняемому.

Михаил, работавший таксистом, жил в доме на Верейской улице, рядом с которым идет масштабная стройка. Работы там не прекращаются даже по ночам. Как рассказала соседка, мужчина якобы не выдержал бесконечного грохота, пришел в офис продаж и зарезал 36-летнюю сотрудницу Викторию.

Сестра подозреваемого поделилась с 5-tv.ru, что в последнее время брат стал часто выпивать, а в день убийства он вернулся домой только поздно вечером.

Тело погибшей Виктории, которая работала дизайнером, нашли в ночь на 26 апреля. При обыске в квартире Михаила следователи обнаружили коллекцию холодного оружия, среди которого были ножи и японские мечи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемого в убийстве уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
