Собянин: Подготовка к предстоящему отопительному сезону завершится до 1 сентября

Подготовка к предстоящему отопительному сезону закончится до 1 сентября. К августу комплекс городского хозяйства приведет в порядок более 74 тысяч зданий: жилых домов, социальных объектов и объектов экономики. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Это огромный объем работ. В их числе профилактические осмотры, ремонт инженерных систем, оборудования котельных, тепловых пунктов, объектов большой энергетики, водопроводных сетей и магистралей», — написал Мэр Москвы.

С мая по август 2026 года к отопительному периоду в Москве подготовят, в том числе более 34,6 тысячи жилых домов, около 8,4 тысячи социальных объектов и более 30,8 тысячи объектов экономики.

К новому осенне-зимнему периоду подготовят 13 ТЭЦ, 38 районных тепловых станций, 42 квартальные тепловые станции и 92 малые котельные. На объектах ПАО «Мосэнерго» проведут ремонтные работы на 11 энергоблоках, 38 паровых турбинах, 15 парогазовых и газотурбинных установках, 45 энергетических и 234 водогрейных котлах. Профилактический ремонт выполнят на 431 сетевом насосе и 60 сетевых подогревателях и бойлерах, 55 электрических генераторах и 79 трансформаторах.

ПАО «МОЭК» запланировало работы по ремонту 45 тепловых станций, 10 отопительных котельных, 10 855 тепловых пунктов, а также капитальный ремонт и реконструкцию 31,5 километра тепловых сетей.

Гидравлические испытания пройдут на 19,5 тысячи километров тепловых сетей. Часть работ по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду началась в марте. Специалисты приступили к опрессовке водо-водяных подогревателей там, где для этого не требуется отключение потребителей.

В полном объеме подготовят около 140 тысяч километров электрических сетей. Кроме того, предусмотрены работы по ремонту 254 километров электрических сетей и 4252 трансформаторных подстанций.

Запланированы работы по профилактическому осмотру 13,2 тысячи километров водопроводных сетей и магистралей, а также около 9,9 тысячи километров канализационных сетей. АО «Мосводоканал» отремонтирует 8790 колодцев, 420 пожарных гидрантов и подготовит к работе в зимних условиях 384 водоразборные колонки.

Минувшая зима в Москве выдалась снежной и достаточно холодной. Выпало около трех метров (299 сантиметров) снега — почти в два раза больше климатической нормы (152 сантиметра). Наиболее интенсивные снегопады прошли в январе и феврале. Через нулевую отметку температура переходила 58 раз.

Городские энергетические компании заблаговременно подготовились к работе в условиях низких температур. Все системы жизнеобеспечения функционировали в штатном режиме, в том числе в период пиковых нагрузок. Так, 3 февраля 2026 года в московской энергосистеме обновился исторический рекорд электропотребления — максимальная нагрузка составила 21 126 мегаватт.

В столице работало 4312 объектов зимнего отдыха: это катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, универсальные площадки, ледяные горки и снежные городки.