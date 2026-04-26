Собянин рассказал о достижениях москвичей на Международной олимпиаде по биологии

|
Андрей Черненко
Участники продемонстрировали знания теории и навыки лабораторной работы.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московские школьники стали медалистами Международной олимпиады по биологии имени Авиценны, которая проходила в Узбекистане с 20 по 27 апреля. В состязании участвовали команды из 12 стран, а Россию представляли четыре участника, трое из которых — ученики Центра педагогического мастерства.

«Команду готовили руководитель национальной сборной Галина Белякова, тренеры Евгений Шилов и Дмитрий Федоров. Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов завоевали золотые медали. Кроме того, Владислав Владыко стал абсолютным победителем, получив лучшие баллы за теорию и практику. Отличный результат! Гордимся нашими ребятами», — добавил мэр Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Участники олимпиады продемонстрировали знания теории и навыки лабораторной работы. Они решали задачи по анатомии растений, зоологии беспозвоночных и позвоночных, клеточной биологии, гистологии, физиологии человека и микробиологии.

Прежде 5-tv.ru рассказывал о триумфе наших школьников на Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Российская сборная показала лучший результат. В копилке команды семь золотых и восемь серебряных медалей. В этом году соревнования проходили на базе МГУ. В турнире участвовали 165 школьников из 35 стран, в том числе Китая, Бразилии, Кубы, Египта, Таиланда и других. Представители еще двух стран выполняли задания дистанционно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

