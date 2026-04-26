Кенийский бегун Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне, преодолев дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд. Об этом стало известно по итогам соревнований, прошедших в рамках международного стартового этапа.

Результат Саве стал историческим рубежом в классической марафонской дистанции — спортсмен впервые официально преодолел ее менее чем за два часа. Второе место занял представитель Эфиопии Йомиф Кеджелча, показавший время 1:59.41. Бронзовую позицию занял угандиец Джейкоб Киплимо с результатом 2:00.28. Примечательно, что все участники тройки лидеров обновили прежнее мировое достижение.

Предыдущий рекорд принадлежал также кенийскому бегуну Келвину Киптуму, который в октябре 2023 года показал результат 2:00.35.

Себастьяну Саве 30 лет. Ранее он дважды подряд выигрывал Лондонский марафон, а также одержал победу в Берлинском марафоне годом ранее. Оба старта входят в серию крупнейших мировых марафонов наряду с забегами в Токио, Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго.

