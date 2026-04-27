В России началась сокращенная рабочая неделя перед майскими праздниками

Давид Андриясов
Это уже третья неделя с сокращенным графиком с начала года.

В России началась короткая рабочая неделя: она продлится четыре дня — с 27 по 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Последняя неделя апреля сократится до четырех рабочих дней, так как День весны и труда в этом году выпадает на пятницу, 1 мая, и станет выходным при пятидневной рабочей неделе.

Ранее россияне уже работали по сокращенному графику из-за Дня защитника Отечества, 23 февраля, а также в связи с Международным женским днем, 8 марта.

Кроме того, сокращенной будет рабочая неделя с 11 по 17 мая — выходным будет понедельник в связи с Днем Победы, 9 мая.

Как ранее писал 5-tv.ru, в июне жители России получат возможность отдыхать три дня подряд в связи с празднованием Дня России. Gредстоящий период отдыха с 12 по 14 июня станет пятым по счету и финальным циклом трехдневных выходных в текущем году. Дополнительную информацию о распределении дат можно найти в производственном календаре Министерства труда.

