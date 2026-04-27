Министр обороны Мали погиб при атаке террористов

Глава Минобороны Мали Камара погиб при атаке террористов на его резиденцию

Министр обороны Мали Садио Камара погиб после атаки боевиков на его резиденцию. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Исса Кулибали.

По его словам, министр лично вступил в бой с нападавшими и уничтожил часть из них.

«В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался», — заявил Кулибали в видео, которое опубликовал телеканал ORTM в соцсети Facebook*.

О гибели Камары ранее также писал журнал Jeune Afrique. СМИ связали нападение с коалицией «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанной с «Аль-Каидой»**.

Утром в субботу боевики JNIM совместно с туарегскими формированиями под эгидой «Фронта освобождения Азавада» (FLA) атаковали гарнизоны в столице Мали Бамако, а также в Кати, Севаре, Гао и Кидале. Позднее генштаб Мали сообщил, что ситуация в этих городах находится под контролем, при этом в Кидале и Кати продолжаются бои.

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Мали. Россиян, которые уже находятся в стране, призвали принять все меры для обеспечения личной безопасности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — Террористическая организация, запрещенная в России