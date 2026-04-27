Гимнастка Кононова взяла пять золотых медалей на первом этапе «Кубка сильнейших»

Что такое истинная красота и грация — увидели спортивные болельщики в Казани. Там прошел первый этап «Кубка сильнейших» по художественной гимнастике. Этот турнир объединил больше двухсот спортсменок не только из России, но и других стран — даже таких далеких, как Аргентина.

Свой высокий международный уровень снова подтвердили воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, которых олимпийская чемпионка не оставляла без поддержки ни на минуту. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов покажет, как это было.

Вот так очень тепло поддерживали на первом этапе «Кубка сильнейших» в Казани Еву Кононову — воспитанницу Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Плакатов столько, что не помещаются у спортсменки в руках.

Тогда болельщицы еще не знали, но точно верили: на этом старте Ева выступит триумфально. И спортсменка не подвела. Она завоевала сразу пять золотых медалей. Гимнастка собралась и показала свой максимум — все, на что способна.

«Хотела выступить хорошо для себя, для тех, кто мне помогает», — отметила победительница первого этапа «Кубка сильнейших» Ева Кононова.

Чемпионка всегда немногословна — за нее говорят движения на ковре.

«Она очень скоростная, очень техничная. Безусловным плюсом этой гимнастки является очень высокий уровень выполнения элементов тела», — объяснила судья первого этапа «Кубка сильнейших» Анна Титова.

Все три дня, что шел первый этап, спортсменку поддерживала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. На связи с утра до вечера.

«Ева, в своем темпе внутреннем делай, поняла? У тебя все хорошо, когда ты делаешь в своем темпе, как тебе нравится, как ты чувствуешь, и делай так», — сказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Всемирно известная спортсменка стала для юной гимнастки одновременно и постановщиком, и психологом, и стратегом.

За каждой точной линией, за каждым уверенным движением на ковре стоит тренер. С Евой работают Евгения Елисеева и Ольга Минигалина.

«Я очень рада. Спасибо за этот день. Но завтра мы начнем все сначала», — рассказала тренер Евы Кононовой Евгения Елисеева.

Второе место в многоборье — у Софии Ильтеряковой. Публика встречала ее тоже очень тепло — у талантливой спортсменки много поклонников. Но на этом старте сказалось волнение. Она не очень удачно выступила в упражнении с лентой — были потери. Это отразилось на результате.

Третья в многоборье — у Николь Леута из Беларуси. У еще одной воспитанницы Академии — Александры Борисовой — бронза в упражнении с лентой, в многоборье она стала четвертой. Тренирует Сашу Ирина Гусарова. За медали в Казани боролись больше двухсот гимнасток из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Аргентины.

«Здесь принимают участие самые сильные дети нашей страны, сборная России. Выступают как юниорки, так и сеньорки, и групповые упражнения», — поделилась главная судья первого этапа «Кубка сильнейших» в Казани Злата Тулубаева.

Блестяще выступила и другая воспитанница Академии — юниорка Ксения Савинова. Тоже пять наград высшей пробы. Тренеры — Евгения Елисеева и Ольга Минигалина.

«Немного переживала, где-то подстраховалась. И поэтому есть над чем работать», — рассказала победительница первого этапа «Кубка сильнейших» среди юниорок Ксения Савинова.

Алина Кабаева все дни помогала готовиться к старту всем юниоркам. В художественной гимнастике нет случайных побед. За каждой — долгая работа и человек, который знает, как на ковре показать лучшие качества.

Серебро в многоборье — у еще одной воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — Яны Заикиной, она стала второй в упражнении с обручем. Изящная и драматичная борьба за медали.

«На четырех тренировочных коврах гимнастки готовятся к выходу на подиум. И спортсменки, выступающие в индивидуальной программе, и команды групповых упражнений. Концентрация воли к победе, целеустремленность здесь просто запредельная», — отметил корреспондент Роман Ишмухаметов.

Каждый взгляд, любой жест — все в унисон. Их девиз: «Один за всех и все за одного!»

У юниорской команды групповых упражнений Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — золото в многоборье. Они первые в финале с мячами, и вторые — с лентами.

«Мы пока новая команда. Это наш второй старт. Понятно, у нас были ошибки, но будем еще больше работать, чтобы их не было», — подчеркнула гимнастка-юниорка команды групповых упражнений Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Грязнова.

Тренируют эту молодую команду Дарья Пирогова и Анна Усцова, которая с командой сеньорок сейчас находится в Баку на сборах. На этой неделе спортсменки выступят там на Кубке Европы. И сейчас готовятся к этому важному старту.

В Казани благодаря квоте международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» смогли выступить и гимнастки-личницы, и команды групповых упражнений Волгоградской, Тульской, Томской областей, Петербурга и республики Карелия. Команда из Волгограда увезет домой бронзовую медаль в финале с мячами.

«По основному отбору мы не отобрались, но благодаря международной ассоциации „Небесная грация“ мы оказались здесь и сразу получилось завоевать медаль — третье место. Мы очень счастливы, рады — спасибо большое!» — отметила гимнастка команды групповых упражнений Волгоградской области Валерия Спицына.

В «Кубке сильнейших» еще два этапа. Они пройдут в Москве и Сириусе. В финале — осенью — он пройдет тоже в столице — встретятся лучшие из лучших.

