«Начали с нуля»: Онкобольная Лерчек вернулась к танцам
Первая тренировка блогеру далась тяжело из-за ослабленных мышц.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогер Лерчек снова начала танцевать, несмотря на тяжелый диагноз
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) вернулась к танцам, несмотря на тяжелый диагноз. Как заявил ее жених Луис Сквиччиарини на своей странице в социальных сетях, легкие физические нагрузки девушке разрешили врачи.
«Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку», — написал Луис в личном блоге.
Однако первая тренировка после долгого перерыва далась Лерчек непросто. Из-за последствий терапии у блогера дрожали ноги, а ослабленные мышцы почти не слушались.
«Я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля», — поделился Сквиччиарини.
Луис пообещал, что они будут постепенно возвращать танцевальные навыки Лерчек, которые были утеряны.
«Она очень сильная и своим примером хочет показать, что жизнь с таким диагнозом есть», — заключил он.
Весной 2026 года, сразу после четвертых родов, у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами, в том числе в позвоночнике и ногах. Лерчек уже прошла курс химиотерапии.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что, несмотря на болезнь, Лерчек продолжает работать и даже открыла новый косметический бренд. Деньги в этот проект вложил ее возлюбленный Луис.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Нашли ошибку?