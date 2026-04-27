«Начали с нуля»: Онкобольная Лерчек вернулась к танцам

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Первая тренировка блогеру далась тяжело из-за ослабленных мышц.

Лерчек вернулась к танцам

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Блогер Лерчек снова начала танцевать, несмотря на тяжелый диагноз

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) вернулась к танцам, несмотря на тяжелый диагноз. Как заявил ее жених Луис Сквиччиарини на своей странице в социальных сетях, легкие физические нагрузки девушке разрешили врачи.

«Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку», — написал Луис в личном блоге.

Однако первая тренировка после долгого перерыва далась Лерчек непросто. Из-за последствий терапии у блогера дрожали ноги, а ослабленные мышцы почти не слушались.

«Я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля», — поделился Сквиччиарини.

Луис пообещал, что они будут постепенно возвращать танцевальные навыки Лерчек, которые были утеряны.

«Она очень сильная и своим примером хочет показать, что жизнь с таким диагнозом есть», — заключил он.

Весной 2026 года, сразу после четвертых родов, у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами, в том числе в позвоночнике и ногах. Лерчек уже прошла курс химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, несмотря на болезнь, Лерчек продолжает работать и даже открыла новый косметический бренд. Деньги в этот проект вложил ее возлюбленный Луис.

