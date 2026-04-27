На даче, а не в лесу: как жарить мясо на мангале, чтобы не нарваться на штраф

Кадастровый инженер Кортышева: жарить шашлыки в лесу в особый период запрещено

Впереди россиян ждут традиционные майские праздники, поэтому нет сомнений в том, что многие уже знают, как проведут три предстоящих выходных. Однако не стоит забывать и о правилах безопасности. О том, как правильно жарить мясо на мангале, чтобы не нарваться на штраф, aif.ru рассказала кадастровый инженер Александра Кортышева.

Эксперт напомнила, что в лесу делать это категорически запрещено. За жарку мяса может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Устроить традиционные майские шашлыки можно на своем дачном участке. Но даже в этом случае стоит соблюдать нормы.

Например, мангал следует установить в пяти метрах от дома, бани или забора с постройками соседей. Вокруг костра в радиусе двух метров не должно быть никакой сухой травы или мусора. Также расстояние до леса должно составлять от 30 метров. Кроме того, под рукой всегда нужно иметь огнетушитель. Если не соблюсти эти и другие нормы, то можно легко нарваться на крупный штраф — от пяти до 15 тысяч рублей.

