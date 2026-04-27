Помогал «силовикам»: в Калуге подросток выбросил из окна четыре миллиона рублей

В Калуге подросток выбросил из окна четыре миллиона рублей

В Калуге мошенники похитили у семьи более четырех миллионов рублей, использовав в схеме подростка. Как сообщили в региональном управлении МВД, именно сын потерпевшего по указанию аферистов передал деньги преступникам.

По данным полиции, сначала юноше позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей пункта выдачи заказов. Во время разговора она выманила у подростка персональные данные.

После этого молодому человеку вновь позвонили, но уже от имени правоохранителей. Звонившие убедили его, что переданная информация якобы попала третьим лицам, а сам он теперь может считаться участником преступной схемы.

Далее подростка начали убеждать, что дома могут находиться поддельные купюры, которые необходимо срочно изъять для проверки. Под этим предлогом его заставили собрать семейные накопления.

Следуя инструкциям, юноша сложил в рюкзак более четырех миллионов рублей и выбросил сумку из окна квартиры. Внизу ее забрал сообщник мошенников, ожидавший передачи. Лишь после этого подросток рассказал о случившемся родителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция устанавливает личности причастных и разыскивает злоумышленников.

