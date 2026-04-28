Проблемы с памятью связаны с развитием патологий у людей с больными почками

Диана Кулманакова
От чего зависит скорость развития болезней почек

Когнитивные нарушения (проблемы с памятью или концентрацией внимания) у людей с хронической болезнью почек связаны с развитием паталогий. К такому выводу пришли исследователи из больницы Амбруаз Паре, их работа опубликована в Kidney International Reports

Специалисты из Франции на протяжении пяти лет наблюдали за состоянием более чем трех тысяч пациентов, у которых была диагностирована почечная недостаточность со второй по пятую стадию.

Исследователи применяли специализированный тест для оценки когнитивных функций участников.

В начале эксперимента у 64% испытуемых показатели были в норме. Однако у 23% выявили умеренные отклонения, а еще у 13% диагностировали серьезные нарушения в работе мозга.

Результаты показали, что при наличии выраженных проблем с памятью или концентрацией внимания риск преждевременной смерти или возникновения сердечно-сосудистых катастроф возрастает на 30–60% по сравнению с пациентами, чьи умственные способности остаются в норме.

В ходе исследования медики фиксировали три основных негативных сценария: переход больного на диализ, внезапную смерть или возникновение острых сердечных осложнений.

За пятилетний период наблюдения 21,5% участников потребовалась заместительная почечная терапия, более 13% пациентов скончались, а 15,3% перенесли тяжелые заболевания сосудов.

Даже при незначительных отклонениях в тестах на память статистика фиксировала рост смертности.

Эксперты предположили, что регулярная проверка когнитивного статуса пациентов может стать важным инструментом для врачей, позволяющим вовремя изменить стратегию лечения и предотвратить преждевременную гибель человека.

При этом отмечается, что работа носит наблюдательный характер и демонстрирует устойчивую статистическую связь, а не прямую причину патологии.

