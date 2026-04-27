Скрытые сигналы: жена мужчины с болезнью Альцгеймера раскрыла первые симптомы

Metro: жена мужчины с болезнью Альцгеймера раскрыла первые симптомы

Стандартные медицинские исследования когнитивных способностей могут не выявить ранние стадии деменции у людей с развитым интеллектом. Об этом сообщило издание Metro со ссылкой на историю британки по имени Кэролайн, чей супруг столкнулся с болезнью Альцгеймера.

Женщина рассказала, что ее муж Тони в прошлом был успешным юристом и работал судьей. Он блестящим умом и обширным словарным запасом.

Именно эти качества долгое время маскировали развитие патологии. Когда в 70 лет мужчина вышел на заслуженный отдых, привычное поведение начало меняться: он стал нелюдимым в компаниях и страдал от внезапных приступов тревоги.

Тревожным звоночком стали и проблемы с управлением автомобилем — однажды Тони случайно съехал в кювет. Кэролайн вспомнила также случай с покупкой подарка для друзей.

«Я купила фужеры с золотой оправой в подарок для друзей и показала их ему. На следующий день он спросил, стоит ли нам выбрать им подарок. Я просто расплакалась», — поделилась женщина.

Несмотря на явные провалы в памяти, на приеме у врача Тони идеально выполнил все задания на внимательность и восприятие, а также успешно прошел стандартные когнитивные тесты.

Только глубокое медицинское обследование подтвердило наличие неизлечимого заболевания. С момента постановки диагноза прошло уже шесть лет.

Поначалу мужчине было сложно смириться с реальностью, однако позже он стал больше времени уделять общению с внуками и друзьями.

Болезнь Альцгеймера прогрессировала медленно, но в последнее время состояние ухудшилось: Тони перестал узнавать родственников и испытывает трудности при ходьбе. Тем не менее супруга отмечает, что по сравнению с другими пациентами его состояние остается стабильным.

Специалисты отметили, что для минимизации рисков возникновения возрастной деменции крайне важен качественный сон и своевременное обращение к психоневрологам при появлении беспричинной тревоги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.