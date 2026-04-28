Вызвал дискомфорт у окружающих: студенту грозит срок за облизанную трубочку

Диана Кулманакова
Его могут привлечь по статье о порче имущества.

Студенту грозит тюремный срок за облизанную соломинку

BFMTV: в Сингапуре студенту грозит тюремный срок за облизанную трубочку

В Сингапуре 18-летнему гражданину Франции грозит лишение свободы и денежный штраф из-за облизанной трубочки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Молодой человек, приехавший в страну по учебной визе, заснял на видео, как он облизывает пластиковую соломинку у торгового автомата. После этого он вернул ее в лоток вендингового устройства.

Данная запись была размещена в социальных сетях и быстро привлекла внимание правоохранительных органов. Власти посчитали, что юноша осознанно совершил действия, вызывающие дискомфорт у окружающих.

Во время разбирательства выяснилось, что из-за выходки иностранца владельцу бизнеса пришлось провести полную санитарную очистку и заменить около 500 соломинок, чтобы не подвергать риску здоровье клиентов.

Эти затраты были квалифицированы как необоснованную порчу имущества, что может значительно ужесточить итоговое наказание. По законам Сингапура, подобные деяния могут повлечь за собой суровый приговор — вплоть до двух лет тюрьмы.

Ролик вызвал волну негодования среди местных интернет-пользователей. Судебное заседание по этому делу назначено на 22 мая.

