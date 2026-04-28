Число пострадавших и погибших при пожаре севере Москвы увеличилось
Тушение здания все еще продолжается.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов
При пожаре на севере Москвы пострадали 12 человек и погибли 5
Число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до 12. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным МЧС, были спасены 31 человек, девять из которых осматривают медики.
«К сожалению, пять человек погибли», — сообщили в ведомстве.
Пожар в строящемся здании локализовали на площади.1,4 тысячи квадратных метров. На месте ликвидации работала группировка экстренных служб города из более 200 человек и порядка 65 единиц техники. В частности, к тушению была привлечена авиация.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Возгорание в строящемся здании произошло утром 28 апреля — в МЧС уточнили, что огонь охватил второй и третий этажи. Пожару присвоили максимальный ранг сложности — пятый.
