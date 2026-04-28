Грязные тайны «Друзей»: Лиза Кудроу разоблачила сценаристов сериала

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Звезда легендарного шоу рассказала о непристойном поведении коллег за кадром.

Как снимался сериал Друзья: воспоминания актеров

Фото: www.globallookpress.com/Lounis Tiar

Daily Mail: Лиза Кудроу разоблачила сценаристов сериала

Преимущественно мужской коллектив сценаристов легендарного сериала «Друзья» вел себя неподобающе. Авторы текстов открыто обсуждали сексуальные фантазии об актрисах. Об этом рассказала исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу, передает Daily Mail.

По словам актрисы, за кадром царила жесткая атмосфера, которая сильно контрастировала с беззаботным настроением самого сериала. Кудроу отметила, что авторы сценария часто засиживались до глубокой ночи и позволяли себе крайне фривольные разговоры о Кортни Кокс и других ее коллегах.

Актриса подчеркнула, что подобные ситуации были обычным делом в период работы над проектом.

Лиза поделилась, что запись каждой серии перед живой аудиторией в 400 человек была огромным стрессом, и малейшая ошибка в тексте вызывала агрессивную реакцию сценаристов.

«Эта ***** (собака женского пола. — Прим. ред.) вообще умеет читать? Она даже не старается. Она запорола мою строчку», — процитировала Кудроу высказывания авторов.

Несмотря на мировой успех проекта, Кудроу призналась, что долгое время чувствовала себя недооцененной. Она отметила, что в актерском агентстве в ней не видели потенциала для самостоятельной большой карьеры.

В то время как другие участники шоу использовали популярность ситкома для получения главных ролей в крупнобюджетном кино, Лиза часто оставалась в тени. Тем не менее, актриса смогла доказать свой профессионализм в других проектах, таких как сериал «Возвращение».

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

14:07
Премьер-министр Израиля Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции
13:59
Одного погибшего нашли после схода лавины на руднике в Бурятии
13:57
Набиуллина: в истории современной России не было такого дефицита рабочей силы
13:51
«Выгодно»: Решетников объяснил, зачем России нужна миграция
13:46
Серка Болат свободен? Актер Керем Бюрсин и его девушка спровоцировали слухи о расставании
13:40
«Эффект Долиной»: в Госдуме предложили решение проблемы мошенничества

Сейчас читают

«Был эмоционален»: Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней
Нарвалась: звезда «Кухни» Кузьмина стала жертвой новой схемы мошенничества
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео