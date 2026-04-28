«Все еще в ярости»: Уильям и Гарри могут встретиться на королевской свадьбе

Express: принцы Уильям и Гарри могут встретиться на королевской свадьбе

Британские принцы Уильям и Гарри могут воссоединиться на королевской свадьбе уже в июне. Об этом сообщило Express.

Поводом для возможной встречи станет бракосочетание их двоюродного брата Питера Филлипса, сына принцессы Анны, который планирует обвенчаться с Гарриет Сперлинг.

Церемония должна состояться 6 июня в церкви Всех Святых. Хотя список приглашенных еще официально не подтвержден, ожидается, что оба брата посетят мероприятие из-за близких отношений с кузеном.

Однако окружение монаршей семьи выражает серьезную обеспокоенность из-за возможного напряжения между братьями.

«Члены королевской семьи тревожатся из-за того, что братья снова окажутся в одном помещении. В то время как Гарри сохраняет надежду, Уильям все еще в ярости из-за его поведения», — отметил источник.

Инсайдер также добавил, что между принцами осталось слишком много невысказанного.

«Семья опасается, что Уильям готов выплеснуть свои чувства, что может привести даже к стычке. Часть Уильяма испытывает искушение выяснить отношения раз и навсегда», - поделился источник.

Последний раз сыновья короля Карла III пересекались в августе 2024 года на похоронах их дяди, лорда Роберта Феллоуза. Однако тогда они сидели порознь и демонстративно не общались.

Отношения между ними начали стремительно портиться еще в конце 2017 года, когда Гарри начал встречаться с Меган Маркл. Конфликт усугубился после выхода мемуаров Гарри «Запасной», где он описал драку с братом, произошедшую в 2019 году.

Несмотря на глубокий разлад, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон старается выступать в роли миротворца. Сообщается, что она планирует поощрять братьев к диалогу, если на свадьбе представится такая возможность.

Тем не менее инсайдеры подчеркнули ее позицию. Кейт считает, что Гарри следует извиниться перед семьей, в то время как Уильяму стоит проявить большую открытость по отношению к младшему брату.

Сам герцог Сассекский в недавних интервью неоднократно заявлял о желании примириться с отцом и братом. Он подчеркивал, что навсегда останется частью королевской семьи.

