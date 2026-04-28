Проповедовал любовь к одной, жил с двумя: пастора арестовали за двоеженство

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он попался на полигамии в «райском» местечке для свингеров.

Фото: 5-tv.ru

NYP: в США проповедовавшего моногамию пастора арестовали за двоеженство

В США полицейские задержали 62-летнего пастора Лесли Уильямса по обвинению в двоеженстве. Примечательно, что ранее он опубликовал книгу о священных принципах любви к единственной супруге. Об этом сообщило издание New York Post (NYP).

Духовного лидера арестовали на территории элитного поселка для пожилых людей The Village. Это место известно как «рай для свингеров». Несмотря на давний брак, несколько месяцев назад пастор публично объявил о свадьбе с женщиной по имени Синди. В соцсетях он делился кадрами торжества и принимал поздравления от религиозной общины.

В 2017 году Уильямс выпустил труд под названием «Люби ее вот так: любовь еще никогда не была глубже», где подробно разъяснял читателям методы укрепления брака, основываясь на библейских заповедях.

В поселке The Village Уильямс не только руководил собственным приходом, но и развивал коммерческую деятельность. В частности, на своем персональном интернет-ресурсе он предлагал клиентам консультации и услуги, направленные на подготовку к наступлению апокалипсиса.

