Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна

Radar Online: безопасность короля Карла III усилят из-за жертв Эпштейна

В США принимаются повышенные меры безопасности для британского короля Карла III во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это происходит из-за потенциальной угрозы со стороны жертв финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Radar Online.

Поездка монарха проходит на фоне массовых протестов, организованных жертвами сексуальных преступлений Эпштейна. 77-летний король в сопровождении королевы Камиллы уже посетил Вашингтон. В планах у монарха также есть поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

Визит приурочен к 250-летию независимости США и направлен на укрепление двусторонних связей. Однако ситуация осложняется недавней попыткой покушения на Трампа.

Источники в спецслужбах подтверждают, что подготовка к демонстрациям ведется особенно тщательно. Тема связей принца Эндрю, брата короля, с Эпштейном остается крайне острой для общественности.

Дополнительное давление на Букингемский дворец оказывают представители политических кругов США. Конгрессмен-демократ Ро Ханна призвал Карла III провести встречу с выжившими жертвами торговли людьми, назвав это потенциально «определяющим моментом» для монархии.

Профессор Эндрю Моран из Лондонского столичного университета подчеркнул, что поездка будет сопровождаться серьезным «шумом» в прессе. Эксперты полагают, что даже выступление короля перед Конгрессом может стать площадкой для символических жестов несогласия со стороны американских законодателей.

Напряженность усиливается и из-за разногласий между Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросам международной политики. Организаторы подчеркивают, что в текущих условиях «поле для ошибки крайне мало», поэтому каждый шаг делегации прорабатывается с максимальной точностью.

