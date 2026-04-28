Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна

Диана Кулманакова
Тема связей принца Эндрю с финансистом остается крайне острой для общественности.

Как связан король Карл III с финансистом Джеффри Эпштейном

В США принимаются повышенные меры безопасности для британского короля Карла III во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это происходит из-за потенциальной угрозы со стороны жертв финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Radar Online.

Поездка монарха проходит на фоне массовых протестов, организованных жертвами сексуальных преступлений Эпштейна. 77-летний король в сопровождении королевы Камиллы уже посетил Вашингтон. В планах у монарха также есть поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

Визит приурочен к 250-летию независимости США и направлен на укрепление двусторонних связей. Однако ситуация осложняется недавней попыткой покушения на Трампа.

Источники в спецслужбах подтверждают, что подготовка к демонстрациям ведется особенно тщательно. Тема связей принца Эндрю, брата короля, с Эпштейном остается крайне острой для общественности.

Дополнительное давление на Букингемский дворец оказывают представители политических кругов США. Конгрессмен-демократ Ро Ханна призвал Карла III провести встречу с выжившими жертвами торговли людьми, назвав это потенциально «определяющим моментом» для монархии.

Профессор Эндрю Моран из Лондонского столичного университета подчеркнул, что поездка будет сопровождаться серьезным «шумом» в прессе. Эксперты полагают, что даже выступление короля перед Конгрессом может стать площадкой для символических жестов несогласия со стороны американских законодателей.

Напряженность усиливается и из-за разногласий между Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросам международной политики. Организаторы подчеркивают, что в текущих условиях «поле для ошибки крайне мало», поэтому каждый шаг делегации прорабатывается с максимальной точностью.

Одним удача, другим испытания: гороскоп для всех знаков зодиака на май 20...

Последние новости

17:13
Подрядчики вырубили десятки деревьев в Шервудском лесу, где жил Робин Гуд
17:05
Безопасность короля Карла III усилят из-за угроз со стороны жертв Эпштейна
16:54
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
16:35
Золотая приправа против тревоги: найдено природное средство от стресса
16:28
Весна поборется за свои права: когда в Москве растает снег
16:21
«А зачем мне черная икра?»: Олег Газманов раскрыл детали своего райдера

Сейчас читают

В Хабаровском крае мужчина погиб при взрыве в воинской части
Врачи перечислили смертельно опасные привычки: связаны с питанием и физической активностью
Искусство снижать цену: как правильно торговаться при покупке жилья
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео