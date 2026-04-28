Собянин: начинается строительство четвертого тоннеля Бирюлевской линии метро

Ветка станет седьмой новой подземной магистралью за последние годы.

Когда начнется строительство четвертого тоннеля метро

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем канале мессенджере МАКС о начале строительства четвертого тоннеля Бирюлевской линии метро. Это позволит улучшить транспортное обслуживание для жителей восьми районов Москвы.

«Линия метро важная, ее многие годы ждут жители, поэтому мы работаем ускоренными темпами. На четырех станциях ведутся работы с опережением графика. На пяти тоннелях из семи идет активная проходка. Сегодня запускаем щит от „ЗИЛа“ до „Острова мечты“. Тоже важный этап данной работы», — сообщил мэр Москвы.

Щит «Виктория» диаметром шесть метров пройдет 1,49 километра между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты». Максимальная глубина составит 24 метра. Завершение проходки планируется в начале 2027 года.

Также мэр города сообщил, что ввод Бирюлевской линии метро в эксплуатацию будут осуществлять поэтапно. Первый этап — строительство участка «ЗИЛ» — «Курьяново». Завершить его предполагают в 2028 году, на данный момент строительная готовность участка составляет 31%. Второй шаг — участок «Курьяново» — «Бирюлево» в 2029-м.

