Подрядчики вырубили десятки деревьев в Шервудском лесу, где жил Робин Гуд

Daily Mail: подрядчики вырубили часть Шервудского леса, где жил Робин Гуд

В британском заповеднике «Интайк Вуд», являющемся частью древнего Шервудского леса, рабочие незаконно спилили несколько десятков деревьев, имеющих защищенный статус. Об этом сообщило Daily Mail.

Подрядная организация нанятая окружным советом Шервуда, должна была проводить плановое прореживание флоры для замены хвойных пород лиственными видами.

Однако в процессе выполнения задачи лесорубы вышли за пределы разрешенной зоны и уничтожили вековые дубы и сосны. Инцидент вызвал волну негодования среди местных жителей. Они заявили, что экологический ущерб невозможно будет восполнить в ближайшие полвека.

Комиссия по лесному хозяйству Великобритании уже инициировала расследование. Представители компании назвали произошедшее «случайностью» и подчеркнули отсутствие злого умысла. Он добавил, что оператор машины совершил ошибку.

По закону виновным может грозить штраф до 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за каждое дерево. На данный момент все работы в лесном массиве полностью приостановлены до выяснения обстоятельств.

Местные активисты также выразили обеспокоенность тем, что тяжелая техника повредила почву и дикие растения в период гнездования птиц.

Шервудский лес известен самой высокой концентрацией древних деревьев в Европе, возраст некоторых из них превышает 500 лет. Именно в этом лесу жил и действовал герой английских народных баллад — Робин Гуд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.