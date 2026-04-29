«Перерезать пуповину»: Боярская — о способе справляться с тяжелым прошлым

Дарья Корзина
Актриса объяснила, как пережитые события влияют на способность двигаться вперед.

Боярская: иногда нужно выжечь прошлое, чтобы пережить травмирующие события

Иногда, чтобы выжить, нужно выжечь прошлое. Такими мыслями с 5-tv.ru поделилась заслуженная артистка России Елизавета Боярская на съемках сериала «Желтуга».

По словам артистки, в отдельных ситуациях прошлое становится серьезным препятствием для движения вперед. Она отметила, что постоянное возвращение к травмирующим событиям может лишить человека внутреннего ресурса и затруднить принятие решений.

«Для того, чтобы найти в себе силы жить дальше. Потому что если все время жить прошлым, я думаю, что она бы не смогла сдвинуться с этой точки: очень болезненно, сложно и очень сложно к этим событиям возвращаться раз за разом», — поразмышляла Боярская.

Она также обратила внимание на необходимость внутренней решимости. По ее словам, для продолжения жизненного пути иногда требуется «перерезать пуповину», связывающую с прошлыми переживаниями, и выбрать новое направление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боярская продемонстрировала подарок от Максима Матвеева к своему 40-летию. Супруг подошел к выбору с юмором — он преподнес ей торт с короной. В ответ актриса пошутила, что будет мыть посуду в этом «царственном» аксессуаре.

